Nach Sieg gegen FSV Mainz 05 VfB-Fans euphorisch: „Fühlt sich das gut an! Geile Truppe!“

Mit dem 4:1-Erfolg ging eine „schwarze Serie“ der Stuttgarter in Mainz zu Ende. Es war der erste Sieg in einem Pflichtspiel seit 15 Jahren. Bei Mainz 05 wird es der zweiten Pleite im zweiten Saisonspiel nicht ruhiger. In diesem Sinne mahnten einige VfB-Fans den Sieg nicht zu überbewerten: