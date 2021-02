Nach sechs Verlustjahren Telefónica kehrt in die Gewinnzone zurück

Telefónica ist mit seiner Marke O2 einer der drei deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber, neben der Deutschen Telekom und Vodafone. Zudem verkauft Telefónica Verträge für das Internet daheim, also Festnetz. Hierbei greift das Unternehmen auf Leitungen anderer Firmen zurück, die es angemietet hat. Telefónica hat in Deutschland rund 8000 Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in München, der zweite große Standort ist Düsseldorf als ehemalige E-Plus-Zentrale.