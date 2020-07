Nach sechs Jahren Vattenfall-Chef Magnus Hall verlässt Konzern

Zu seinem Rückzug als Konzernchef sagte Hall der Deutschen Presse-Agentur, es handele sich um eine persönliche Entscheidung, die er komplett selbst getroffen habe. Die vergangenen sechs Jahre seien sehr intensiv gewesen, der Job des Vattenfall-Chefs immer einer, in dem man 150 Prozent geben müsse, was er sehr genossen habe. "Wir haben uns in eine Position gebracht, die mir wirklich gefällt. Wir stehen an der Spitze der Energiewende", sagte der 60-Jährige. Der Konzern habe eine klare Strategie für die Zukunft.

Vattenfalls Verwaltungsratsvorsitzender Lars G. Nordström dankte Hall für seine Arbeit. "Magnus Hall hat mit Führungsstärke und großem Einsatz sowohl für das Unternehmen als auch für die Energiewende die Position von Vattenfall erheblich verbessert." Er hinterlasse den Konzern in einer finanziell starken und stabilen Verfassung sowie mit dem klaren Ziel, binnen einer Generation Strom und Wärme ohne die Verwendung fossiler Brennträger zu erzeugen. An der Firmenstrategie ändere sich nichts.

Der Verwaltungsrat macht sich nun daran, einen Nachfolger für Hall zu finden. Nach Konzernangaben wird er das Unternehmen spätestens zum 31. Januar 2021 verlassen.

© dpa-infocom, dpa:200721-99-867271/3