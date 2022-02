Nach Schüssen auf Polizisten Klimaaktivisten setzen Autobahnblockaden aus

Die tödlichen Schüsse auf die Beamten bei einer Kontrolle in Rheinland-Pfalz stehen nach allem, was bekannt ist, in keinem Zusammenhang mit den Straßenblockaden der Klimaaktivisten. Doch hieß es in deren Mitteilung: „Wir stehen mit der Gesellschaft in Trauer nach diesem Gewaltakt.“ Man wolle ein gewaltfreies Miteinander und Sicherheit für alle, „ob sie Uniform tragen oder nicht“.