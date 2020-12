Nach Rassismus-Vorwurf "Zeichen in Europa": Lob nach Abbruch für PSG und Basaksehir

"Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt", schrieb PSG-Profi Thilo Kehrer, Brasiliens Superstar Neymar veröffentlichte ein "BLACK LIVES MATTER" (Schwarze Leben zählen), und von Kylian Mbappé hieß es: "Say no to Racism. M. Webo we are with you" (Wir sind bei dir). Weil die Gäste aus der Türkei sich am Dienstagabend nach den Äußerungen des Vierten Offiziellen weigerten, weiterzuspielen, entschied die UEFA kurz vor Mitternacht, die Partie nicht wieder anzupfeifen und am Mittwochabend mit einem neuen Schiedsrichter-Team beim Stand von 0:0 nach 15 Minuten fortzusetzen.