Nach Putsch Europäer wollen Antiterror-Kampf in Mali fortsetzen

Derweil kam von Oppositionsführer Soumaïla Cissé, der vor Monaten womöglich entführt wurde, das erste Lebenszeichen. Seine Familie habe durch das Rote Kreuz einen Brief von Cissé erhalten, teilte seine Partei die Union für die Republik und die Demokratie (URD) mit. Die Partei bat das neue Übergangskomitee in Mali, die Freilassung von Cissé zur Priorität zu machen. Cissé war wenige Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahl im März verschwunden.

Der Krisenstaat wird seit Jahren von Terrorgruppen geplagt, von denen einige dem Islamischen Staat (IS) und dem Terrornetzwerk Al-Kaida die Treue geschworen haben. Frankreich hat etwa 5100 Soldaten in der Sahelzone. Zudem unterstützt eine UN-Mission den Friedensprozess in Mali, nachdem der Norden des Landes 2012 vorübergehend in die Hände von Rebellen geraten war. Hinzu kommt eine EU-Ausbildungsmission. An beiden internationalen Einsätzen ist die Bundeswehr beteiligt. Ein Sprecher der Putschisten versprach, alle Abkommen mit nationalen und internationalen Partnern einzuhalten.

