Nach Präsidiumssitzung Wie weiter beim DFB? Kellers und Curtius' letzter Versuch

Zwar kündigte keiner der beiden Top-Funktionäre seinen Rücktritt an, was keine Überraschung mehr gewesen wäre. Geschwächt gehen aber beide aus dem Richtungsstreit. Curtius, weil ihm die Deutsche Fußball Liga, die Keller unterstützt, am Donnerstag das Vertrauen entzogen hatte. Der 44-Jährige solle nicht mehr an Sitzungen der DFL-Gremien teilnehmen, hieß es in einem Schreiben an Keller - ob das Misstrauensvotum nun zurückgezogen wird, ist offen.