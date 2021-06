Nach Polizeiaktion in Marbach Mann noch flüchtig

Der 21-Jährige, den die Polizei am Freitag in einer spektakulären Aktion in der Nähe des Marbacher Bahnhofs festnehmen wollte, ist immer noch flüchtig. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Montag. „Wir haben gegen den Mann eine Anzeige wegen Widerstands gegen die polizeiliche Vollstreckung eingereicht“, sagte der Sprecher.