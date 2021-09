Nach Pannen bei Wahl Berliner Landeswahlleiterin will Amt abgeben

Schiller-Sonntag fällt aus

Drohender Mehraufwand als Hindernis

Während inzwischen wieder größere Veranstaltungen wie das Kastanienbeutelfest in Ludwigsburg stattfinden, ist der verkaufsoffene Sonntag in der Schillerwoche in Marbach abgesagt worden. Der veranstaltenden IGS befürchtet, mögliche Corona-Auflagen nicht erfüllen zu können.