Nach Olympia-Eklat Moderner Fünfkampf künftig mit Radsport statt Reiten?

Diese Regeländerung wollen der britische "Guardian" sowie der Branchendienst "Inside the Games" aus mehreren Quellen erfahren haben, wie beide schrieben. Die Entscheidung ist demnach in einer Sitzung des Dachverbandes UIPM gefallen, in der über die Streichung des Reitens abgestimmt wurde. Das Votum soll eine Reaktion auf den Reit-Eklat um die Deutsche Annika Schleu bei den Olympischen Spielen in Tokio sein.