Nach Ohrfeigen-Eklat bei Oscars Whoopi Goldberg: Werden Smith Oscar nicht wegnehmen

Smith hatte Rock bei der Show am Sonntagabend in Los Angeles auf der Bühne geohrfeigt, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht hatte. Danach gewann Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard“. Später entschuldigte er sich via Instagram. Die Veranstalter der Oscars verurteilten Smiths Handlungen und kündigten an, Konsequenzen zu prüfen.