Nach Ohrfeigen-Attacke auf Oliver Pocher Jurist plädiert für „Happy-Slapping-Paragraphen“

Pocher war am Samstag in Dortmund attackiert worden. Er hatte einen Boxkampf von Felix Sturm besucht. Auf Videos ist zu sehen, wie ein Mann auf den Entertainer in der ersten Publikumsreihe zugeht und ihm gegen den Kopf schlägt. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. Es handele sich offensichtlich um eine bewusste und geplante Attacke, die absichtlich gefilmt worden sei, hatte die Polizei erklärt. Der Angreifer war laut Medienberichten ein Musiker aus der Rap-Szene. Pocher sagte am Dienstag, es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“. Allerdings berichtete er, dass er beim Arzt gewesen sei - sein Ohr sei „ziemlich angeschlagen“ gewesen.