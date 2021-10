Nach Niederlage gegen Köln Wieder Modeste-Doppelpack – VfB Stuttgart fliegt aus dem DFB-Pokal

Aufseiten der Gastgeber sollte Daniel Didavi das Angriffsspiel antreiben. Der Spielmacher-Routinier war einer von drei Neuen in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Sonntag. Auch mit dem 31-Jährigen als Ballverteiler fehlte es aber an Präzision im vorderen Angriffsdrittel.