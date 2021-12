Nach nicht eindeutigem Corona-Schnelltest Silas fehlt im Training des VfB Stuttgart

Der Flügelspieler war nach dem Spiel beim 1. FC Köln am 19. Dezember in seine Heimat nach Kinshasa gereist, um Visumformalitäten zu klären. Erst am Mittwoch hatte der VfB über positive Tests bei Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz informiert. Die Profis sind in ihren Heimatländern Griechenland und Argentinien in Isolation und fehlten ebenso. Omar Marmoush bereitet sich mit dem ägyptischen Nationalteam auf den Afrika-Cup in Kamerun vor.