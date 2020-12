Nach neunmonatiger Pause DEG gewinnt Geister-Derby zum DEL-Start

Zweimal war der Saisonstart bislang verschoben worden. Mit wenigen Ausnahmen soll nun bis Mitte März täglich in der DEL gespielt werden. Die 38 statt der üblichen 52 Hauptrundenspieltage werden zerstückelt, um dem TV-Partner MagentaSport entgegen zu kommen. Am Freitag treten die Eisbären Berlin gegen Bremerhaven an. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, spielen die Clubs in einer Nord- und einer Südgruppe.

Die ersten vier Teams jeder Gruppe spielen in verkürzten Playoffs den Meister aus. Die vergangene Saison war im März ohne Meister-Kür abgebrochen worden. Da die Teams pro Saison nur rund 300.000 Euro an TV-Geldern bekommen, sind sie besonders abhängig von Ticket-Erlösen. Die nun verkürzte Saison wurde nur durch den Gehaltsverzicht der Spieler, zusätzliche Sponsorengelder und Staatshilfen möglich.

