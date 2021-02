Nach Nazi-Vergleich Gina Carano bei „The Mandalorian“ rausgeschmissen

Berlin - US-Schauspielerin Gina Carano fliegt bei der Serie „The Mandalorian“ raus. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen in sozialen Medien. In einem am Donnerstag von dem Portal „deadline.com“ und anderen Branchendiensten zitierten Statement der Produktionsfirma Lucasfilm heißt es: „Gina Carano steht aktuell bei Lucasfilm nicht unter Vertrag und es gibt auch keine Pläne für künftige Projekte mit ihr. Ihre Posts in sozialen Medien verunglimpfen Menschen wegen ihrer kulturellen und religiösen Identität, sie sind abscheulich und inakzeptabel.“