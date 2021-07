Journalismus Niederländischer Reporter nach Mordanschlag gestorben

In der Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam versammelten sich am Donnerstag spontan Dutzende Menschen an der Stelle, wo der mutmaßliche Täter am 6. Juli fünf Mal auf de Vries geschossen hatte. Er war gerade aus einem TV-Studio gekommen. Hunderte Blumensträuße, Briefe und Kerzen liegen an der Stelle. Die Menschen sind still, traurig.