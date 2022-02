Nach Mixed-Aus bei Olympia 2022 Skispringer Geiger immer noch sauer: Da hatte einer ein „Ego-Problem“

Zhangjiakou - Auch knapp eine Woche danach hat Skispringer Karl Geiger die Disqualifikationen beim olympischen Mixed-Wettbewerb in China noch nicht abgehakt. Bei dem Wettkampf am Montag in Zhangjiakou waren fünf Springerinnen wegen nicht regelkonformer Anzüge von den Kontrolleuren disqualifiziert worden, darunter auch die Deutsche Katharina Althaus. „Bei den Olympischen Spielen ist sowieso schon so viel Druck im Kessel, alle stehen unter Strom“, sagte Geiger dem Pay-TV-Sender Sky. „Dann werden plötzlich Dinge anders gemacht, als wollte da irgendwer zeigen, er hat die dickste Hose hier.“ Da habe einer „ein Ego–Problem“ gehabt.