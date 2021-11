Nach Misstrauensvotum Fünfkampf-Präsident kämpft trotz "Revolte" um Wiederwahl

Nach Angaben des Branchendienstes "Inside the Games" haben mehr als 650 ehemalige und gegenwärtige Fünfkämpfer ein "Misstrauensvotum" an den Vorstand geschickt. Sie seien "schockiert über die Entscheidung des UIPM-Vorstands, die Disziplin Reiten abzuschaffen", zitiert der Branchendienst aus dem Brief. "Ohne seine Athleten und Mitgliedsverbände zu konsultieren, hat der Vorstand 109 Jahre Modernen Fünfkampf untergraben."