Nach Militärputsch Wieder Tote bei Massenprotesten in Myanmar

Trunkenheitsfahrt an der Schillerhöhe

60-Jähriger kommt mit Bewährung davon

Ein 60-Jähriger gerät seit seiner Jugend immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Zuletzt wurde er im Sommer 2020 betrunken mit seinem Moped an der Schillerhöhe angehalten. Zum Prozess im Winter war er einfach nicht erschienen, woraufhin er in Untersuchungshaft kam.