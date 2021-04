Nach Militärputsch EU sanktioniert in Myanmar erstmals auch Firmen

"Das Militärregime setzt seinen Kurs der Gewalt fort und manövriert das Land damit weiter in eine Sackgasse", kommentierte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). "Deshalb erhöhen wir den Druck, um das Militär an den Verhandlungstisch zu bringen." Das myanmarische Militär sollte die bestehenden Dialogangebote endlich annehmen und das Treffen der Asean-Staaten am 24. April dazu nutzen, Auswege aus der Krise aufzuzeigen.