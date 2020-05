Nach Mega-Schaden in Wolfsölden 2019 Neue Rinne soll Schutz gegen Unwetter bieten

„Wir haben zwei Dinge gemacht“, berichtet Steffen Döttinger, Affalterbachs Bürgermeister. Zum einen wurde der Regenwasserkanal von der Ortsmitte kommend erneuert. „Dieser war geborsten“, erzählt der Schultes. „Jetzt kann das Regenwasser wieder hinein laufen. In diesem Zuge mussten wir auch die Wasserleitung für die Mühle sowie die Löschwasserleitung, deren Entnahmestelle am Buchenbach ist, erneuern. Beide waren ebenfalls vom Geröll zerstört gewesen.“ Zum anderen wurde eine Rinne gebaut. „Wir haben überlegt, wie wir das Gebiet am Besten schützen können und sind dann am Ende auf diese Rinne gekommen“, sagt Steffen Döttinger und erklärt: „Sollte es mal wieder deutlich mehr Wasser geben als das Kanalsystem aufnehmen kann, dann läuft es oben rein in die Rinne und nicht mehr direkt in den Hang. So kann es kontrolliert ablaufen.“