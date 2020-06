Nach Lastwagen-Brand auf der A81 Sanierungsarbeiten notwendig

Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag, 26. Juni, auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Leonberger Dreieck vor dem Engelbergtunnel nach einem Unfall komplett ausgebrannt. Dadurch wurden Schäden an der Fahrbahn, einem Wechselverkehrszeichen, Betongleitwänden und Schutzplanken verursacht. Nach sofort erfolgten Maßnahmen am Unfalltag ist am heutigen Montag zur Behebung des entstandenen Brand- und Ölschadens eine Teilsperrung zur Sanierung des ersten und zweiten Fahrstreifens nötig. Diese wird von 20 bis 6 Uhr morgen früh erforderlich sein. Davon betroffen ist auch die Zufahrt zum Parkplatz Engelberg, der voll gesperrt werden muss.