Nach langer Zeit des Leerstands in Affalterbach Wirt für Lemberghalle ist gefunden

Die Lemberghalle ist für das öffentliche Leben in der Apfelbachgemeinde wichtig. In der Halle mit 240 Plätzen sind laut Bürgermeister immer wieder Bürgerversammlungen, Seniorennachmittage und Vereinsjubiläen gefeiert worden. „Es tut der Gemeinde gut, wenn man neben dem TSV-Vereinsheim im Waldeck und dem italienischen Lokal im Ort eine dritte Möglichkeit hat, essen zu gehen.“ Im Hauptgastraum finden 40 Gäste Platz, im Nebenraum 50. Darüber hinaus weist der Biergarten rund 100 Plätze auf, und es gibt einen Bereich, in dem Stehempfänge möglich sind. Wer mit dem Auto anreist, findet Stellplätze am großen Parkplatz am Waldrand.