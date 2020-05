Nach langer Pause Es darf wieder tätowiert werden - "Stimmung ist glänzend"

"Die Stimmung bei den Kunden ist glänzend", sagte Elsenbruch. "Die Freude, ihrer Kunst am eigenen Körper wieder nachgehen zu können, ist sehr groß." Viele Menschen seien durch das durch die Corona-Beschränkungen bedingte Tätowier-Verbot in Großprojekten auf ihrer Haut unterbrochen worden und machten nun weiter, sagte Elsenbruch. Er könne sich auch vorstellen, dass bei einigen Menschen in der Corona-Krise der Wunsch nach neuen Tattoos gereift sei. "Da Tattookunden teilweise gerne Erinnerungen auf ihrer Haut verewigen, könnten da in Zukunft doch einige Projekte entstehen, die mit Corona und dem Lockdown zu tun haben." Denn "richtige Tattoofans" wollten tatsächlich diese für alle geschichtsträchtige Zeit in einer bleibenden Erinnerung festhalten.