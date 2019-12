Nach längerer Vorgeschichte in Pleidelsheim Ja zum Neubau, Nein zur Höhe

In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Oktober waren verschiedene Vorentwürfe des Bauträgers diskutiert und der nun als Baugesuch vorgelegten Planvariante das Einvernehmen in Aussicht gestellt worden. Daher nahm der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vor der Weihnachtspause nur zustimmende Kenntnisnahme von dem veränderten Baugesuch. Abgestimmt wurde über den Bau von „zwei Hauptbaukörpern und einem verbindenden Baukörper mit insgesamt acht Wohnungen“.