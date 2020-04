Nach Kritik Lukaschenko lässt Gesundheitslage von WHO prüfen

"Es gibt hier aber absolut keine Katastrophe", sagte Lukaschenko am Dienstag in Minsk der Agentur Belta zufolge. Es gebe zwar einen Zuwachs an Infektionszahlen. "Das ist Gott sei dank aber nicht lawinenartig." Die Experten der WHO sollten den Bürgern zeigen, dass sie in dem Land sicher seien, die Regierung nichts verberge oder vertusche, sagte Lukaschenko.