Nach Körperverletzung in Großbottwar 2000 Euro Belohnung ausgesetzt

Großbottwar - Nach einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in der Nacht zum Samstag, 19. Juli, gegen 1 Uhr in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar ist nun von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden, die zur Ermittlung oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen.