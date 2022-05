Nach knapp zwei Jahren Medien: Spaniens Altkönig plant Heimatbesuch

In Sanxenxo werde am Freitag der spanische Pokal der Segelwettbewerbe der Sechs-Meter-Klasse ausgetragen, die zugleich als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft "6mR Worlds" in dieser Kategorie dient, die dort ab dem 10. Juni stattfinden soll, schrieb die Zeitung "El País". Der 84-jährige Altkönig habe der Besatzung seines Bootes "Bribón" vergangene Woche telefonisch gesagt, dass er gerne an diesem Wettkampf teilnehmen würde, aber "aus der Übung sei", berichtete die Zeitung weiter. 2017 war Juan Carlos in Vancouver (Kanada) Weltmeister in dieser Klasse geworden. Er geht jedoch am Stock und wirkt inzwischen auf Fotos recht unsicher auf den Beinen.