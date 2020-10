Nach Jahren grünes Licht Tempo 30: Benningen ist endlich am Ziel

Aber nun sei man am Ziel und bekomme die notwendige Temporeduzierung. Dafür habe die Gemeinde sehr viel Ausdauer beweisen müssen, denn das Landratsamt Ludwigsburg hatte das Ansinnen der Neckargemeinde immer abgelehnt. „Aus unserer Sicht mit dem Wissen von verschiedenen Lärmwerten sind wir der Ansicht, dass wir seit 2012/2013 Anspruch gehabt hätten“, so Warthon. Selbst das Regierungspräsidium Stuttgart hatte zu hohe Lärmwerte ermittelt, sodass das Kreishaus Maßnahmen hätte umsetzen müssen, sagte der Bürgermeister etwa in der Gemeinderatssitzung im März, als der Lärmaktionsplan endlich auf dem Tisch lag. Aber lediglich ein vergleichsweise kurzer Abschnitt 30er-Zone in der Ludwigsburger Straße ist umgesetzt worden.