Rettungswesen Notfallsanitäter dürfen künftig Leben retten

Aufatmen bei den Rettern

Jetzt muss noch der Bundesrat der Regelung zustimmen – und die Länder müssen sie in der Folge möglichst einheitlich umsetzen. Das mahnen auch die Beteiligten in der Notfallrettung an. „Der Bund hat jetzt Sorge für bundeseinheitliche Vorgaben in den Ländern, Städten und Landkreisen zu tragen, damit Notfallpatientinnen und -patienten eine einheitliche Versorgung erhalten – egal, in welchem Bundesland. Ich appelliere an die Länder, das Gesetz nicht zu verwässern, sondern ihm im Bundesrat zuzustimmen und es danach entsprechend zügig und einheitlich umzusetzen“, sagt etwa Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Die Neuregelung sei ein wegweisender Schritt: „Wir sind nun in Deutschland endlich auf dem zielführenden Weg, dass das neue Berufsbild im Rettungsdienst sich auch entfalten kann“, so Steiger.