Nach islamistischen Anschlägen Merkel will mit Kurz, Macron und EU über Terror beraten

Nach den islamistischen Anschlägen in Dresden, Frankreich und Österreich hatten Grüne und CSU am Wochenende Strategiepapiere für ein schärferes Vorgehen gegen islamistische Gefährder vorgelegt. Als Gefährder bezeichnen die Sicherheitsbehörden Menschen, denen sie politisch motivierte Gewalttaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen. Vor einer Woche hatte ein 20 Jahre alter Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Der Attentäter wurde anschließend von der Polizei erschossen.