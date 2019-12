Nach Hunde-Attacke in Oberstenfeld Hunde-Attacke: Staatsanwälte ermitteln

Oberstenfeld - Schockiert waren viele in Oberstenfeld, als sie Anfang August von der Hundeattacke auf den dreijährigen Yunus in der Nähe des Freibads erfuhren. Das Tier mit Anteilen eines American Staffordshire Terrier hatte dem Kleinen ins Gesicht gebissen. Schwere Verletzungen, schreckliche Schmerzen und mehrere Operationen waren die Folge. Die Justiz muss jetzt klären, ob der 25-Jährige, der auf einem Fahrrad den Hund an der Leine mit sich führte, mit verantwortlich ist.