Nach Heckenbrand in Affalterbach Polizei vermutet Brandstiftung

Affalterbach - In der Straße „Im Näheren Grund“ in der Nähe des Affalterbacher Penny-Markts hat am Sonntagabend eine Hecke gebrannt. Das Feuer war gegen 21 Uhr entdeckt und v on den Floriansjüngern der Apfelbachgemeinde gelöscht worden. Ein Anwohner hatte vor dem Eintreffen der Rettungskräfte schon Vorarbeiten in der Bekämpfung der Flammen geleistet. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass bei dem Vorfall ein Feuerteufel sein Unwesen getrieben hat. „Alles andere ist im Grunde auszuschließen“, sagt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Was den Verursacher dazu getrieben hat, sei unklar.