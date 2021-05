Nach Gladbacher Heimpleite Projekt Rose mit vielen Dellen: Funke Europa-Hoffnung bleibt

Deutsche Meisterschaft des VfB Stuttgart 1992

Als Guido Buchwald den VfB zum Titel köpfte

An diesem Tag vor 29 Jahren holte der VfB Stuttgart in einem dramatischen Schlussakt am 38. Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen vierten Titel. Wir blicken zurück auf den 16. Mai 1992 – mit Bildern und Videos.