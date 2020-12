Nach Giftanschlag Nawalny wirft Putin "Staatsterrorismus" vor

In einem am Montag veröffentlichten Video hatte Nawalny auf Grundlage von Recherchen eines Netzwerks internationaler Medien und eigener Daten acht FSB-Mitarbeiter mit Namen und Geburtsdaten als Tatverdächtige genannt. In dem wie ein Spionagethriller aufgezogenen Video sprach Nawalny von "Staatsterrorismus". Der Oppositionelle hatte Putin zuvor bereits als "Mörder" bezeichnet. Die nun vorgelegten Daten sollen als Beweise dienen. Aus Moskau gab es dazu zunächst keine offizielle Reaktion.