Nach geglückter Rettung am letzten Spieltag So geht es beim VfB Stuttgart jetzt weiter

Nach der geglückten Rettung am letzten Spieltag war beim VfB Stuttgart Spontaneität gefragt. Das galt für die Saisonabschlussparty am Samstagabend genauso wie für die Urlaubsplanung der Spieler. Musste man doch auch im Verein bis zuletzt mit einer Verlängerung der Saison durch zwei Relegationsspiele rechnen. Die Termine sind nach dem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln und der gleichzeitigen Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund hinfällig geworden. Der weiß-rote Tross verabschiedet sich nun vorzeitig in den Urlaub.