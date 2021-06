Nach French-Open-Sieg Alles möglich für Djokovic: Grand Slam und Olympia-Gold

Sein langjähriger Trainer Marijan Vajda traut ihm in diesem Jahr alles zu: "Er ist jetzt gesund, er ist in großer Form. Er hat die Fähigkeit, in diesem Jahr den Grand Slam zu gewinnen. Da bin ich ziemlich sicher." Das Kunststück, die vier wichtigsten Turniere in einem Kalenderjahr für sich zu entscheiden, glückte bei den Herren bislang nur dem Amerikaner Donald Budge 1938 und dem Australier Rod Laver 1962 und 1969.

Der Hunger, immer noch weitere Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, treibt Djokovic in schwierigen Momenten an. Der nicht bei allen Fans populäre Belgrader, der in der Corona-Krise mitunter keine gute Figur abgab, berichtete von Gesprächen mit inneren Stimmen. Dabei setzte sich auch in Paris die durch, die ihm sagte, dass er es schaffen könne. Und mit dieser Einstellung schaffte er es auch in den Kopf von Tsitsipas. Nach einer Toilettenpause vor dem dritten Satz erkannte der Grieche seinen Gegner in seinem ersten Grand-Slam-Finale kaum wieder. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber für mich kam er plötzlich als ein anderer Spieler zurück", sagte der 22-Jährige.

In vier Wochen könnte Djokovic dann wie der in Paris ausgestiegene Federer und Nadal 20 Grand-Slam-Titel haben. Läuft alles nach Plan, könnte er nach den US Open im September den Rekord allein besitzen - garniert mit Olympia-Gold aus Tokio.

