Nach Freigabe in den USA Impfstoff erhält auch in Mexiko Notfallzulassung

In Mexiko, mit knapp 130 Millionen Einwohnern das zehntbevölkerungsreichste Land der Welt, sind bislang über 113.000 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert worden - die vierthöchste Zahl weltweit. In Wirklichkeit sind es allerdings mindestens 50.000 mehr. Etwa so viele Todesfälle, die nicht in der offiziellen Statistik auftauchen, seien auf die Krankheit, die vom Coronavirus ausgelöst wird, zurückzuführen, hatte die Regierung des nordamerikanischen Landes bereits Ende Oktober erklärt.