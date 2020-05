Nach Floyd-Protest am Weißen Haus Trump droht Demonstranten mit deutlichen Worten

Trump hatte unter anderem mit einem Einsatz des US-Militärs gedroht

Der Präsident äußerte sich am Samstag zunächst nicht zu den teils heftigen Protesten und Ausschreitungen, die in der Nacht viele Städte erschüttert hatten. Ausgelöst wurden die Proteste vom Tod des Afroamerikaners in der Großstadt Minneapolis am vergangenen Montag.