Nach Feuer in Marbacher Altstadt Spendenaktion unterstützt Brandopfer

Spende über 2000 Euro zugesprochen

Der Sozialpsychiatrische Dienst beim Landratsamt Ludwigsburg meldete den Fall daher der Spendenaktion„Hilfe für den Nachbarn“ der Stuttgarter Zeitung. Bei der sammelten die Leser im vergangenen Jahr rund um Weihnachten mehr als 1,9 Millionen Euro für bedürftige Menschen in der Region – so viel wie nie zuvor in der seit 51 Jahren bestehenden Hilfsaktion. Und der Antrag für den Marbacher fand auch Beachtung. Ende April wurde ihm Spendengeld in Höhe von 2000 Euro zugesprochen. Die Kosten für neue Möbel und weitere Einrichtungsgegenstände, die er seit der Brandnacht bereits bezahlt hat, kann er so leichter stemmen. Und eine weitere gute Nachricht: Nach der Reinigung konnte er seine Wohnung in der Altstadt inzwischen wieder beziehen.