Nach Feuer in Asylunterkunft Zeugen beschreiben die Brandnacht in Marbach

Einem Kriminaltechniker zufolge war das Zimmer der Brüder schnell als Ort des Brandausbruchs erkennbar. „Es sah so aus, als ob ein loses Einbaukochfeld, dessen Stecker an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen war, auf einem Topf in der Mitte des Raumes gestanden hatte“, berichtete der 55-Jährige als Zeuge vor Gericht. Aufgrund der starken Verschmelzungen konnten die Experten jedoch nicht eindeutig feststellen, ob die Platte – entgegen dem Verbot des Hauses, in den Zimmern zu kochen – in Betrieb war. Andere Brandursachen schlossen die Ermittler jedoch aus. Die Staatsanwaltschaft machte bereits in der Anklageschrift klar, dass sie davon ausgeht, dass der Mann, der mit seinem Zwillingsbruder aus seiner Heimat Gambia nach Deutschland geflüchtet war, zum Zeitpunkt der Tat an einer akuten psychischen Störung litt. Er wird darüber hinaus verdächtigt, Verursacher eines Brandes in einer Unterkunft in Kornwestheim und einer Kokelei in einem Asylheim in Bietigheim-Bissingen zu sein. Letztere hatte ein Sicherheitsdienst gerade noch rechtzeitig entdeckt. Seither ist der 25-Jährige in einer Einrichtung für seelische Erkrankungen.

Der Prozess vor dem Landgericht wird am 5. Juni fortgesetzt.