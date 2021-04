Nach Fan-Gewalt Schalke unter Schock: Spieler entscheiden über Einsatz

In jedem Fall will der Verein den Spielern bei der Verarbeitung der Vorfälle aktiv zur Seite stehen. "Wir haben eine Nachricht versendet: Falls jemand Hilfe braucht, egal ob physisch oder psychisch, soll er sich melden", berichtete Knäbel bei Sky. Nachdem das Training am Mittwoch und Donnerstag kurzfristig abgesagt wurde, gehe man nun "in die Gespräche mit den Spielern und versuche, aufzuarbeiten, was aufzuarbeiten ist. Wenn externe Hilfe nötig ist, würden wir die in Anspruch nehmen." Er gehe zwar "aktuell davon aus, dass es allen so weit gut geht. Wir sind aber sicher, dass es dafür noch einiges an Gesprächen braucht."