Nach Explosion in Beirut Was ist Ammoniumnitrat?

Wieso ist die Substanz so gefährlich?

Ammoniumnitrat gilt als brandfördernd und kann beim Erhitzen explodieren. Wird die Substanz mit einer Temperatur unter 300 Grad Celsius erhitzt, zerfällt sie in Wasser und Lachgas (Distickstoffmonoxid). Gefährlich wird es, wenn das Ammoniumnitrat schnell über 300 Grad heiß wird. Dabei kommt es zu einem explosionsartigen Vorgang vom Feststoff zu den gasförmigen Produkten Stickstoff, Wasserstoff und Wasserdampf. Auch eine falsche Lagerung kann zur Explosion führen. Dann verhält sich das Ammoniumnitrat wie ein Komposthaufen: Es erhitzt sich. Bei einer großen Menge fängt die Substanz Feuer. In Düngemitteln darf der Stoff nur in Mischungen, zum Beispiel mit Kalk, verwendet werden.

Gab es vergleichbare Explosionen?

1921 kam es zu einer Katastrophe im Oppauer Ammoniakwerk. Dort wurde routinemäßig vor dem Versand ein festgewordenes Dünger-Gemisch mit Dynamit aufgelockert. Vermutlich aufgrund eines Fehlers beim Mischverhältnis kam es zur Explosion. 561 Menschen kamen ums Leben.

1947 explodierte im Hafen von Texas City die mit Ammoniumnitrat beladenen Frachter Grandcamp und Highflyer. 486 Menschen starben, mehr als 3000 Menschen wurden verletzt. Im gleichen Jahr explodierte im Hafen von Brest der mit Ammoniumnitrat beladene Frachter Ocean Liberty. 21 Menschen kamen zu Tode.

2001, exakt 80 Jahre nach der Katastrophe von Oppau, starben bei einer Ammoniaknitrat-Explosion in Toulouse 30 Menschen.

2004 kam es im nordkoreanischen Ryongchon zur Explosion eines mit Ammoniumnitrat beladenen Zugwaggons. 154 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Auch bei mehreren Terroranschlägen wurde der Stoff missbraucht, beispielsweise 1995 in Oklahoma City oder in Oslo 2001.