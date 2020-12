WM in Slowenien Deutsche Skiflieger holen Silber im Team

Eisenbichler und Geiger waren wie schon am Vortag die besten Deutschen gewesen. Geiger flog 238 und 224,5 Meter weit. Eisenbichler, der am Samstag Bronze gewonnen hatte, zeigte Flüge auf 230 und 236,5 Meter. Zum historischen ersten Team-Titel einer deutschen Mannschaft bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft reichte es dennoch am Ende nicht.