Nach erhöhter PCB-Belastung HCG-Sanierung ist abgeschlossen

PCB sind organische Chlorverbindungen

Im Vorfeld der Spezialsanierung hatte die Stadtverwaltung Schadstoffuntersuchungen im Gebäude vornehmen lassen. Hierbei waren in einem Bauteil des Herzog-Christoph-Gymnasiums PCB-haltige Fugenmassen im Bereich der vorhandenen Heizungen ermittelt worden. PCB sind organische Chlorverbindungen. Sie wurden bis in die 1980er Jahre unter anderem als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet. Diese Fugenmasse war der Verursacher der erhöhten PCB-Konzentration, da diese PCB in die Raumluft abgab und hierdurch die Raumluftbelastungen in einzelnen Klassenräumen verursacht hatte. Die Stadtverwaltung hat darauf sofort reagiert und die Sanierung beauftragt.