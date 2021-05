Nach epileptischem Anfall Auto fährt über Verkehrsinsel

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Mazda von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim. An der Kreuzung zur A81-Auffahrt in Richtung Stuttgart erlitt der Mann einen epileptischen Anfall und kam aufgrund dessen nach rechts von der Straße ab. Hier touchierte er die rechten Schutzplanken, wurde von dort nach links abgewiesen und kollidierte mit dem vor ihm befindlichen Mercedes eines 22-Jährigen. Im weiteren Verlauf überfuhr der Mazda eine Verkehrsinsel und prallte schließlich noch gegen den VW eines 52-jährigen, der an einer Ampel wartete.