Nach Eklat um Ritter Sport Gewerkschaft fordert Prüfung von Lebensmittelgeschäft mit Russland

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat in Russland tätige deutsche Unternehmen dazu aufgefordert, ein Zeichen zu setzen und ihr Engagement sehr kritisch zu prüfen. „Wirtschaftliche Interessen und Nöte können nur ein Teil dieser Prüfung sein“, sagte ein NGG-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist die heftige Kritik an Firmen wie dem Waldenbucher Schokoladenhersteller Ritter Sport, der weiter Schokolade nach Russland liefert.