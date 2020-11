Nach einem Einbruch Wie Betroffene ihr Geld zurückbekommen

Und für den Fall der Fälle sollten Hausratversicherte gewappnet sein, was bedeutet, zumindest für wertvolle Kunstgegenstände, die sich in der Wohnung oder im Haus befinden, die Quittungen aufzubewahren, um nach einem Einbruch den Schaden so genau wie möglich beziffern zu können. Können die Gegenstände nur in „sehr allgemeiner Form“ beschrieben werden, so besteht die Gefahr, leer auszugehen.