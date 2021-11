Bundesligasaison des VfB Stuttgart Der VfB im Vergleich zur letzten Saison

Nur ein Quartett ist weiter dabei

Kobel – Mavropanos, Anton, Kempf, Sosa – Wamangituka, Endo, Mangala, Förster – Klimowicz – Coulibaly, so lautete damals die Startelf der Stuttgarter in Dortmund. Mit Anton, Endo, Mangala und Sosa war am vergangenen Samstag nur noch ein Quartett beim 0:1 gegen Bielefeld dabei. Was zeigt, dass die Personalsorgen groß sind beim VfB, sich aber andere Akteure wie Philipp Förster, Tanguy Coulibaly oder Mateo Klimowicz in einem Leistungsloch befinden und sich nicht wie erhofft weiterentwickelt haben.